Zurück in der Formel 1 Früherer Schumacher-Teamchef Briatore wird Alpine-Berater

Der schillernde Flavio Briatore (74) kehrt in einer offiziellen Funktion in die Formel 1 zurück und wird Chefberater des Alpine-Rennstalls. Der umstrittene Italiener wurde von Renault-Geschäftsführer Luca de Meo persönlich ernannt. Dies teilte Alpine am Freitag vor dem Grand Prix von Barcelona mit.