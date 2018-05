Formel 1: Fragen und Antworten zum Großer Preis von Monaco 2018

Wer ist Favorit? In der Formel 1 ist in diesem Jahr oft die Rede davon, dass drei Teams gewinnen können. Für Monaco dürfte das mehr denn je gelten. Weltmeisterteam Mercedes mit Lewis Hamilton ist nach zwei Siegen in Folge zwar im Aufwind, erlebte aber im Vorjahr ein Horrorwochenende an der Cote d'Azur. Vettel und Ferrari starteten bärenstark in die Saison und hätten eigentlich die ersten vier Rennen gewinnen können, wenn nicht müssen. Dann kam der unerklärliche Einbruch von Barcelona. Die Frage lautet nun: War es ein Betriebsunfall oder der Vorbote einer waschechten Krise? Weil die Top-Teams Sorgen haben, könnte in Monaco die Stunde von Red Bull schlagen - ausgerechnet beim 250. Grand Prix des Teams. Der verwinkelte Kurs kommt dem Auto entgegen, allerdings war das Qualifying in dieser Saison das Manko bei Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Und in Monaco außerhalb der ersten Startreihe zu gewinnen, grenzt fast schon an Magie.