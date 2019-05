Formel 1: Fragen und Antworten zum Großen Preis von Monaco

Wer ist Favorit?

Natürlich die Silberpfeile! In den bisherigen fünf Saisonrennen machten der fünfmalige Champion Lewis Hamilton (England) und sein finnischer Stallkollege Valtteri Bottas die Plätze eins und zwei unter sich aus. Sechs Doppelsiege in Folge wären ein Novum in der fast 70-jährigen Geschichte der Formel 1. Dass dieser Rekord fällt, erscheint durchaus wahrscheinlich, denn Mercedes war zuletzt besonders in langsamen Kurven der Konkurrenz von Ferrari und auch Red Bull eine kleine Galaxie voraus. Weil im Fürstentum das Überholen noch schwieriger ist als sonstwo, kommt dem Qualifying vorentscheidende Bedeutung zu: In den vergangenen 33 Jahren ging der spätere Sieger 26-mal aus der ersten Startreihe ins Rennen.