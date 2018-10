Was macht Red Bull? Der Plan von Max Verstappen und Daniel Ricciardo, in dieser Saison in den WM-Kampf einzugreifen, ist bekanntlich gehörig schief gegangen. Doch besonders Verstappen zeigte zuletzt in Austin, dass die Bullen punktuell konkurrenzfähig sein können. Im Vorjahr gewann der junge Niederländer in Mexiko, auch diesmal macht sich Red Bull Hoffnungen, Mercedes und Ferrari ärgern zu können. Denn die reine Motorleistung spielt in der Höhe von Mexiko-Stadt eine nicht so entscheidende Rolle.