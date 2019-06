Formel 1: Fragen und Antworten zum Großen Preis von Frankreich

Wie hat Sebastian Vettel seine Wuttirade von Kanada verarbeitet?

Die von Vettel selbst sowie von zahlreichen Ex-Piloten kritisierte Fünf-Sekunden-Strafe von Montreal ist im Vorfeld des Frankreich-Rennens immer noch das dominierende Thema - auch, weil Ferrari sich am Montag dazu entschieden hat, bis zum Fristende am Rennsonntag neue Beweise einzubringen. Damit kann theoretisch sogar das Kanada-Rennergebnis kippen. Dass dies gelingt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. Den Stewards lagen bereits in Montreal sämtliche TV-Bilder und Telemetriedaten vor. Typisch für Vettel wäre, wenn er das Thema in der Öffentlichkeit komplett beiseite schiebt und den Fokus auf das Rennen in Le Castellet legt.