„Wir werden niemals darüber hinwegkommen“ : Mercedes-Teamchef Wolff legt mit Kritik an Formel-1-Rennleitung nach

Brackley Mercedes-Teamchef Toto Wolff lässt die Titelentscheidung in der Formel 1 auch nach dem Verzicht auf einen weiteren Protest nicht ruhen. Tiefenttäuscht prangerte er nun erneut „willkürliche Entscheidungen“ an.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat hochemotional auf die kontroverse Formel-1-Titelentscheidung am vergangenen Sonntag in Abu Dhabi reagiert. „Lewis und ich sind desillusioniert im Moment“, sagte der Österreicher bei einer digitalen Medienrunde am Donnerstag: „Wenn wir die fundamentalen Prinzipien des Sports außer Acht lassen und die Stoppuhr nichts mehr wert ist, weil es willkürliche Entscheidungen gibt, dann beginnt man zu hinterfragen, ob all die Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen es wert sind.“ Es könne einem „willkürlich alles weggenommen werden“, sagte Wolff: „Wir werden niemals darüber hinwegkommen, das ist nicht möglich.“