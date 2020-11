Kostenpflichtiger Inhalt: Grosjean-Crash zeigt : Die Formel 1 hat ihre Hausaufgaben gemacht

Die Streckenposten versuchen, das Feuer schnellstmöglich zu löschen. Foto: AP/Brynn Lennon

Meinung Düsseldorf Romain Grosjean hatte am Sonntag wohl mehr als nur einen Schutzengel. Beim großen Preis von Bahrain krachte er mit seinem Formel-1-Auto in die Leitplanke, der Wagen ging sofort in Flammen auf. So einen Feuerunfall gab es seit Jahren in der Rennserie nicht. Dank des verbesserten Sicherheitkonzeptes blieb ein Drama aus.