„Maranello, wir haben ein Problem“ : Ferraris Feind ist die Zuverlässigkeit

Baku Ferrari und Charles Leclerc verlieren in der Formel 1 den Anschluss an Red Bull und Max Verstappen. Der größte Feind von der Scuderia im Kampf um den WM-Titel ist derzeit die Zuverlässigkeit.

Das Paradox: Ferrari hat den wohl stärksten Motor im Feld. Im Qualifying ist Leclerc im F1-75 fast nicht zu schlagen. In Aserbaidschan stand der 24-Jährige in der laufenden Saison zum sechsten Mal auf der Pole Position - im achten WM-Lauf. Das Podium erreichte er in den letzten fünf Rennen aufgrund streikender Technik oder Strategiefehler aber nur einmal.

Auffällig war in Baku zudem, dass die mit Ferrari-Motoren versorgten Teams Haas in Kevin Magnussen und Alfa Romeo in Zhou Guanyu ebenfalls mit Defekten ausschieden. Die Fehlersuche in Maranello muss schnell zum Erfolg führen. Viel Zeit bleibt schließlich nicht. Schon am kommenden Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky) steht beim Großen Preis von Kanada in Montreal das nächste Rennen an. „Wir werden versuchen, dies wiedergutzumachen. Es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun“, sagte Binotto.