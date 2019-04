Nummer eins bei der Scuderia : Ferrari will Vettel weiter bevorzugen

Shanghai Sebastian Vettel gilt bei Ferrari weiter als Nummer eins. Der 31-Jährige soll bei kniffligen Entscheidungen bevorzugt werden. Doch diese Rollenverteilung ist nicht in Stein gemeißelt.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) bleibt bei Ferrari auf Bewährung der Nummer-eins-Fahrer. Wie Teamchef Mattia Binotto am Freitag am Rande des Großen Preises von China (Sonntag, 8.10 Uhr MESZ/RTL und Sky) erklärte, werde man "in einer 50:50-Situation weiter Sebastian bevorzugen, weil er die meiste Erfahrung im Team und in der Formel 1 hat. Er ist für uns der Fahrer mit der größten Wahrscheinlichkeit auf eine gute Rolle im Titelkampf."