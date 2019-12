Neuer Vertrag : Formel 1: Ferrari verlängert mit Leclerc

Charles Leclerc feiert seinen dritten Platz beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Köln Ferrari bindet Charles Leclerc langfristig an sich. Der Rennstall verlängerte den Vertrag mit dem Monegassen vorzeitig. Das dürfte auch Leclercs Teamkollegen Sebastian Vettel aufhorchen lassen.

Formel-1-Traditionsrennstall Ferrari setzt in den nächsten Jahren allem Anschein nach voll auf die Karte Charles Leclerc. Wie die Scuderia am Tag vor Heiligabend mitteilte, hat Maranello den Vertrag des 22-jährigen Monegassen vorzeitig um drei Jahre bis 2024 verlängert. Dies dürfte auch ein klares Zeichen an seinen Teamkollegen Sebastian Vettel sein, dessen Kontrakt Ende 2020 ausläuft.