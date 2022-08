Vettel und Schumacher weit zurück : Ferrari-Pilot Sainz in Spa auf der Pole Position

Ferrari-Pilot Sainz in Spa auf der Pole Position

Spa-Francorchamps Ferrari kann in Belgien jubeln – zumindest nach der Qualifikation zum Großen Preis von Spa-Francorchamps. Carlos Sainz sicherte sich die Pole Position. Die Deutschen sind weit zurück.

Ferrari-Pilot Carlos Sainz startet von Platz eins in den Großen Preis von Belgien. Der Spanier profitierte von der Rückversetzung von Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande), der im Qualifying allen davonfuhr. Hinter Sainz gehen Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) und Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien/Alpine) am Sonntag (15 Uhr/Sky) auf den Hochgeschwindigkeitskurs in Spa-Francorchamps. Für Sainz ist es die zweite Formel-1-Pole.