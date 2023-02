Formel 1 So will Ferrari den WM-Titel angreifen

Insgesamt ist der SF-23 eine Evolution des Vorjahreswagens, mit Änderungen am Frontflügel und an den Seitenkästen. Die Flügel stechen auch aus anderen Gründen ins Auge: Wie vor allem in den 1980er- und 90er-Jahren sind sie wieder in schwarz gehalten - und auf dem Heckflügel prangt nicht etwa ein Sponsorenschriftzug, sondern der Name, der zum Erfolg verpflichtet: Ferrari.