Formel 1: Ferrari dominiert erstes Training in Bahrain

Ferrari hat im ersten Training zum Grand Prix von Bahrain die schnellsten Rundenzeiten hingelegt. Sebastian Vettel landete hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc auf dem zweiten Platz. Die beiden Ferraris waren klar schneller als das Mercedes-Duo.

Ferrari darf nach den Problemen beim Saisonstart der Formel 1 in Australien auf deutliche Besserung hoffen. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Bahrain präsentierten sich Sebastian Vettel und Teamkollege Charles Leclerc in starker Verfassung. Vettel stellte in 1:30,617 Minuten die zweitbeste Zeit auf und musste nur dem Monegassen Leclerc (1:30,354) den Vortritt lassen.

Die Zeiten des ersten freien Trainings sind allerdings wenig aussagekräftig, da es anders als das Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag nicht in den Abendstunden stattfand. Dem zweiten freien Training am Freitagabend wird daher mehr Bedeutung beigemessen.