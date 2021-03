Nach Fahrrad-Unfall : Alonso gibt Comeback mit Titanplatten im Kiefer

Fernando Alonso sieht sich nur einen Monat nach seinem schweren Fahrrad-Unfall bestens gerüstet für das Comeback in der Formel 1 - wird aber zwei Erinnerungsstücke an den Kieferbruch mit durch die Saison tragen.

"Ich habe zwei Titanplatten in meinem Oberkiefer, die werden erst am Ende des Jahres entfernt", sagte der Spanier kurz vor seinem ersten Start im Alpine-Boliden bei den Testfahrten in Bahrain am Samstag.