Laut spanischer Zeitung : Alonso bekommt längerfristigen Formel-1-Vertrag bei Renault

Der spanische Rennfahrer Fernando Alonso nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: dpa/-

Spielberg Fernando Alonso kehrt offenbar im Cockpit von Renault in die Formel 1 zurück. Er soll einen längerfristigen Vertrag erhalten. Die Rückkehr des mittlerweile 38-Jährigen zur kommenden Saison soll am Mittwochmittag offiziell verkündet werden.

Fernando Alonso erhält bei seinem Formel-1-Comeback für Renault nach Angaben von „Marca“ einen längerfristigen Vertrag. Der mittlerweile 38-Jährige soll der spanischen Sporttageszeitung zufolge einen Kontrakt über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison erhalten. Eine Quelle dafür nannte „Marca“ nicht. Die sensationelle Rückkehr des zweimaligen Weltmeisters in die Königsklasse des Motorsports ab 2021 soll angeblich um 13.00 Uhr am Mittwoch verkündet werden. Offizielle Stellungnahmen zu der Personalie lagen zunächst nicht vor.