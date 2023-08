Nach 15 Jahren Ex-Schumacher-Teamkollege beansprucht Weltmeisterschaft für sich

Ein Mitglied von Massas Management-Team erklärte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass der Brief auch an das Formula One Management geschickt wurde. Hintergrund ist ein absichtlich herbeigeführter Unfall des Renault-Fahrers Nelson Piquet Jr., der dadurch beim Großen Preis von Singapur seinem damaligen Teamkollegen Fernando Alonso zum Sieg zu verhelfen wollte. In seinem Schreiben behauptet Massa, dass die beiden Gremien dies zwar gewusst, aber nicht gehandelt hätten. Der Unfall führte dazu, dass ein Safety-Car einfuhr, während der damalige Ferrari-Pilot in Führung lag. Nach einem unglücklichen Boxenstopp verspielte Massa seinen Vorsprung und beendete das Rennen auf dem 13. Platz. Am Ende der Saison lag Massa nur einen Punkt hinter McLaren-Pilot Hamilton. In der Folge hat der Brasilianer nie wieder ein Rennen gewinnen können. Am Ende seiner Karriere hatte er 269 Rennen bestritten.