Tödlicher Unfall in Spa : Formel-1-Fahrer Gasly verabschiedet sich emotional von Hubert

Spa-Francorchamps Mit vielen privaten Fotos hat Formel-1-Pilot Pierre Gasly Abschied von seinem tödlich verunglückten Freund Anthoine Hubert genommen. Der 22-Jährige war am Samstag bei einem Unfall im Formel-2-Rennen in Spa-Francorchamps gestorben.

Mit einem emotionalen Statement hat sich Formel-1-Fahrer Pierre Gasly von seinem am Wochenende bei einem Rennunfall getöteten Freund Anthoine Hubert verabschiedet. „Wir haben unsere gesamte Kindheit zusammen verbracht“, schrieb Gasly am Dienstag bei Twitter, erinnerte an „14 Jahre Freundschaft“ und ergänzte: „Ich kann nicht glauben, was passiert ist. Du hättest Besseres verdient gehabt, Tonio. 22 ist einfach viel zu jung.“