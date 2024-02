Pilot von McLaren Das ist Formel-1-Fahrer Lando Norris

Über zwei Jahre hatte Norris den Australier klar im Griff. Lagen 2021 beide mit den WM-Plätzen sechs (Norris) und acht (Ricciardo) noch eng beieinander, veränderte sich das Bild in 2022 klar in Richtung des Briten: Er wurde Siebter in der WM mit 122 Punkten, Ricciardo nur Elfter mit derer 37. Am Ende der Saison musste Ricciardo McLaren verlassen und stand ohne Cockpit da.