Dramatisches letztes Rennen Deutscher Ex-F1-Pilot wird Weltmeister in der Formel E

Wehrlein (Porsche) hatte erst mit seinem dritten Saisonsieg am Samstag die Führung im Gesamtklassement übernommen. Für das letzte Rennen bahnte sich ein Dreikampf um den Titel an, der Deutsche ging mit drei Zählern vor Mitch Evans und sieben Punkten vor Nick Cassidy (beide Neuseeland/Jaguar) in das letzte Saisonrennen. Das Trio lag lange in Führung, und es sah danach aus, als könnte Jaguar die Überzahl zum Titel nutzen.