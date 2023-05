„Option auf dem Tisch“ Die Formel 1 leidet mit Imola - Ersatzrennen erst 2026?

Und das will etwas heißen. Die Formel 1 ist in den vergangenen Jahren im Streben nach Wachstum über einige Grenzen gegangen, die früher kaum zur Diskussion standen. So galt ein Triple-Header, drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, lange Zeit als nicht umsetzbar. Zu aufwendig sind der Transport, der Auf- und Abbau des gesamten Fahrerlagers in derart kurzen Abständen, die Teams hinter den Teams ächzten bei der Vorstellung - in diesem Jahr allerdings gibt es planmäßig sogar zwei Triple-Header.