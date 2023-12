Wegen Geheimnisverrats Formel-1-Ermittlungen gegen Mercedes-Teamchef eingestellt

Die Ermittlungen gegen Mercedes-Teamchef Toto Wolff und seine Frau Susie wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat in der Formel 1 sind vom Tisch. Der Motorsport-Weltverband Fia teilte am Donnerstag mit, dass es „keine laufenden Ermittlungen in Bezug auf ethische oder disziplinarische Untersuchungen“ gebe, „die irgendeine Person betreffen“. Die Fia verwies darauf, dass sie als Regulierungsbehörde die Pflicht habe, „die Integrität des weltweiten Motorsports zu wahren“.