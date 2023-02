Formel-1-Doku „Drive To Survive“ So übel zogen die Haas-Bosse über Mick Schumacher her

Die Netflix-Dokumentation „Drive To Survive“ enthüllt nun, wie heftig der Gegenwind war, den der Deutsche nach einem miserablen Start aushalten musste. In der Qualifikation des zweiten Rennens in Saudi-Arabien zerlegte er das Auto so schwer, dass er das Rennen nicht starten konnte. „Drive To Survive“ zeigt in einer Szene der aktuellen Folge ein Telefongespräch von Teamchef Günther Steiner mit Teambesitzer Gene Haas. In diesem berichtete er, dass sich der Schaden in einer Summe von einer halben bis ganzen Million Euro bewege: „Wir haben ihm ein Jahr gegeben, um zu lernen. Was macht er im zweiten Rennen? Er zerstört verdammt noch mal das Auto, nur weil der andere Fahrer schneller ist.“ Haas verlangte von Steiner, dass er Schumacher den Kopf wäscht.