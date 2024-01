Red Bulls Formel-1-Zweitteam Diesen Namen erhält der frühere Rennstall von Sebastian Vettel

Für das Team aus Faenza, das aus dem einst legendären Kult-Rennstall Minardi hervorgegangen ist, fuhr unter anderem auch Sebastian Vettel. Der Heppenheimer ersetzte in der Saison 2007 den Amerikaner Scott Speed und fuhr bis Ende 2008 für den italienischen Rennstall, der damals noch als Scuderia Toro Rosso an den Start gegangen war. 2019 erfolgte die Umbenennung in Alphatauri. Unter beiden Namen feierte der Rennstall jeweils einen Sieg - 2008 mit Sebastian Vettel in Monza, 2020 mit Pierre Gasly auf der gleichen Strecke.