Letzte Rennen in der Formel 1? Diesem Top-Fahrer droht das sofortige Aus

Und er kündigte an, dass sie die Situation in der Sommerpause evaluieren würden „und dann sehen wir weiter“. Zudem lobte er wie auch Horner unter anderem Red-Bull-Junior Isack Hadjar. Der Franzose führt die Formel-2-Wertung an - das Paradesprungbrett für die Motorsport-Königsklasse - und könnte 2025 befördert werden. Zudem wartet im 22 Jahre alten Liam Liawson aus Neuseeland ein weiteres Talent auf seine Chance als Stammfahrer.