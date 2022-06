Nach Enttäuschung in Kanada : Diese Lehren sollte Mick Schumacher jetzt ziehen

Foto: dpa/Hasan Bratic 21 Bilder Das ist Mick Schumacher

Montreal Er hatte seine ersten WM-Punkte vor Augen, doch dann ließ ihn sein Formel-1-Rennwagen im Stich. Mick Schumacher zeigte sich enttäuscht – dennoch darf er optimistisch in die Zukunft schauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Deutsche Probleme in Kanada: Beim Grandprix in Montrea fiel das Ergebnis für die beiden deutschen Formel-1-Ploten enttäuschend aus. Doch die die Gründe waren sehr verschieden.

Gutted. pic.twitter.com/5zHDPhAjDN — Mick Schumacher (@SchumacherMick) June 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Nach zuletzt mehreren Unfällen ließ Mick Schumacher diesmal der Haas-Rennwagen im Stich. Er wäre soweit gewesen, die ersten Punkte seiner Karriere in der Formel 1 mitzunehmen. Startplatz sechs, so gut war er noch nie gewesen in der Königsklasse. Und dann das. Nach den beiden schweren Unfällen und jeder Menge Kritik an ihm, zeigte er Stärke im Qualifying und auch im Rennen, eher er vom schwächelnden Wagen gestoppt wurde. Doch der 23-Jährige darf sich nach diesem Wochenende zumindest wie ein kleiner Sieger fühlen: Er fuhr fehlerfrei, sein sechster Platz im Qualifying ließ weltweit aufhorchen, und im Rennen konnte er nichts für seinen Motorschaden. Jetzt muss er auf dem Positiven aufbauen. Seine eigene Leistung sollte als Punktebeschleuniger dienen.

Lesen Sie auch Formel 1 in Kanada : Verstappen gewinnt in Montreal - Enttäuschung für Schumacher

Und dann war da noch Sebastian Vettel, der viermalige Weltmeister Er haderte beim Sender Sky nach Platz zwölf im Aston Martin: „Wir hätten ein ganz anderes Rennen gebraucht. Die beiden virtuellen Safety Cars haben uns das Genick gebrochen, dann war es auch vorbei.“ Was mitunter verheißungsvoll schien in Kanada, endete mit einer weiteren Enttäuschung für den 34-Jährigen, der sich am Rennwochenende ansonsten einen öffentlichen Zwist mit einer kanadischen Politikerin in Umweltfragen leistete.

Lesen Sie auch Formel 1 : Das ist der Stand in der Fahrerwertung

Titelverteidiger Max Verstappen machte derweil, was Champions machen: Er holte sich die Pole, er fuhr zum Sieg. Und das, obwohl es im Rennen nicht einfach für ihn war. Sie seien im Rennen nicht die Schnellsten gewesen, betonte der klare WM-Spitzenreiter nach seinem ersten Sieg in Montréal. „Aber wir haben trotzdem gewonnen, das ist auch eine Qualität.“ Sieg Nummer sechs in dieser Saison im neunten Rennen war vor allem auch sein Verdienst. Runde für Runde in der Schlussphase hatte er Carlos Sainz im Ferrari mit einem Abstand von unter einer Sekunde im Rückspiegel gehabt. Der Spanier kam aber trotz des schnelleren Ferraris und der Überholhilfe DRS einfach nicht an Verstappen vorbei. Weltmeisterlich.

(kron/dpa/SID)