Der Sieg im ersten Formel-1-Saisonrennen ist für Sebastian Vettel ein gutes Omen. In diesem Jahrtausend wurden die Gewinner der Auftaktrennen in elf von 17 Fällen später auch Weltmeister. In den beiden vergangenen Jahren gelang dies auch den Mercedes-Piloten Lewis Hamilton (2015) und Nico Rosberg (2016).