Sport: „Perez haut in Monaco auf den Tisch. In diesem Rennen ist alles passiert, was man sich nur vorstellen kann. Der Regen war über lange Zeit der Spielverderber eines angekündigten Spektakels. Ferrari baut Mist und schadet so Leclerc. Der schwere Unfall von Mick Schumacher veränderte auf radikale Weise das Szenario.“