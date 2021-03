Schumacher und Vettel : Das erwartet die deutschen Fahrer in der Formel-1-Saison

Foto: dpa/Uwe Anspach 20 Bilder Das ist Mick Schumacher

Lewis Hamilton will mit dem achten WM-Titel Michael Schumacher hinter sich lassen, dessen Sohn Mick gibt sein Debüt in der Königsklasse, und Sebastian Vettel beginnt sein Abenteuer bei Aston Martin. Das dürfen die Formel-1-Fans von den Deutschen in der Königsklasse des Motorsports erwarten.

Eines steht fest: Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel wäre nicht zu Aston Martin gekommen, wenn sich hier keine Chancen böten. Das Team hieß im vergangenen Jahr noch Racing Point, überzeugte bereits als WM-Vierter mit Podestplätzen und einem Sieg. Und ab sofort steht die britische Nobelmarke mit frischem Geld hinter diesem Projekt, das geführt wird vom äußerst ambitionierten Milliardär Lawrence Stroll. Die Rechnung ist logisch: Ein ohnehin schlagkräftiges Team kann nun von unten an den Budgetdeckel heranwachsen, die Großen der Branche müssen dagegen schrumpfen und Mitarbeiter entlassen - Aston Martin will in den kommenden Jahren mit Vettel um den Titel fahren. Schon 2021 soll es erneut um Podestplätze gehen, das wirkt realistisch. Allerdings liefen die Testfahrten äußerst durchwachsen. Erste Antworten wird nun das kommende Wochenende geben.

Wirklich alles in der Formel 1 schaut in diesen Tagen auf den Rookie, der ja eigentlich erstmal ankommen muss. Das bringt der große Name mit sich, nicht nur für den deutschen Markt ist der nächste Schumacher ein großes Thema. Der 22-Jährige selbst will beim Haas-Rennstall möglichst schnell möglichst viel lernen - und er bekommt ja auch gleich eine gewaltige Aufgabe gestellt: Der Bolide des US-Teams gehört zu den schwächsten im Feld, ist nicht einfach zu beherrschen, gerade für einen Neuling ist das eine echte Herausforderung. Holt Schumacher unter diesen Voraussetzungen im Premierenjahr WM-Punkte, wäre das ein Riesenerfolg. Erste Messlatte wird aber der Teamkollege sein, Nikita Masepin, ebenfalls neu in der Formel 1.

(SID)