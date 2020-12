Kostenpflichtiger Inhalt: Mick Schumacher in der Formel 1 : Der richtige falsche Zeitpunkt

Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC 9 Bilder Pressestimmen zu Mick Schumachers Formel-1-Wechsel

Meinung Düsseldorf Mick Schumachers Wechsel in die Formel 1 ist wichtig für den Sport, vor allem in Deutschland. Allerdings könnte der Zeitpunkt für die Zuschauer kaum schlechter sein. Denn Rennen in Deutschland oder im Free-TV gibt es 2021 nicht.