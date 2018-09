Formel 1: David Coulthard im Interview

David Coulthard im Interview : „Formel-1-Serie für Frauen wird kommen“

Der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard. Foto: picture alliance / HOCH ZWEI/HOCH ZWEI / Juergen Tap

Mönchengladbach Der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard spricht im Interview über Michael Schumacher, eine Formel-1-Serie für Frauen und Borussia Mönchengladbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Gianni Costa Von Gianni Costa Ressortleitung Sport Autorendetails aufklappen Gianni Costa (gic) ist Sportchef bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

David Coulthard lässt sich noch schnell in die sportlichen Spezialitäten der Region einweisen. Ein paar hundert Meter weiter sei das Stadion von Borussia Mönchengladbach. Coulthard blickt etwas verwundert drein. „Borussia, wer?“, sagt er und lacht. „Ich bin Schotte, von Fußball habe ich ehrlich gesagt so gar keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wer alles in der Premier League spielt.“ Die niederrheinische Stadt war ihm allerdings auch schon vor seinem Boxenstopp bei der Veranstaltungsreihe „Pioniere der Welt in Mönchengladbach“ eines Initiativkreises vieler heimischer Unternehmen im Nordpark ein Begriff. Die gebürtigen Mönchengladbach Heinz-Harald Frentzen und Nick Heidfeld sind mit ihm gemeinsam Rennen in der Formel 1 gefahren. Coulthard, der 2001 Vizeweltmeister in der Rennserie wurde, ist mit einer belgischen TV-Moderatorin verheiratet und hat einen Sohn.

Herr Coulthard, was sind Sie von Beruf?

Coulthard (lacht) Überlebenskünstler. Ich bin im Herzen immer noch Rennfahrer und habe das große Glück, nach wie vor ganz nah dran zu sein. Nun darf ich als TV-Experte meine Meinung sagen und gehe damit vermutlich einigen Jungs gehörig auf den Keks.

Zum Beispiel Sebastian Vettel, den Sie mit gesteigerter Skepsis beurteilen?

Coulthard Sebastian ist ein toller Fahrer. Er hat vier Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das war ganz bestimmt kein Zufall. Es geht mir nur um die Frage, ob er nun bei Ferrari die Leidenschaft mitbringt, um wirklich alles aus sich herauszuholen. Ob wirklich alles so perfekt zusammenpasst wie bei Lewis Hamilton und Mercedes. Was das angeht. habe ich tatsächlich große Zweifel.

Also wird am Ende der Saison wieder Hamilton jubeln?

Coulthard Alles sieht danach aus. Lewis ist einfach derzeit der kompletteste Fahrer.

In Deutschland empfinden viele die Formel 1 mittlerweile als langweilig. An welchem Streckenabschnitt ist die Rennserie falsch abgebogen?

Coulthard Wissen Sie, dieses Thema gibt es immer wieder. Fast in jeder Fahrergeneration wird gestöhnt, die Formel 1 sei unattraktiv. Die Fahrer seien zu unbekannt, das Regelwerk zu komplex. Und was weiß ich nicht alles. Die Formel 1 ist eine unfassbar spannende Weltmeisterschaft. Mit viel Technik, Spannung und immer wieder neuen Wendungen. Und die Geschichte wird weitergehen.

Eine neue Wendung könnte sein, dass es eine eigene Rennserie für Frauen gibt?

Coulthard Das ist für mich überhaupt keine Frage – die Formel 1 für Frauen wird kommen. So wie es im Tennis ist, so wie es im Fußball ist, so wie es in ganz vielen anderen Sportarten ist – Frauen treten in einem eigenen Wettkampf gegeneinander an. Das halte ich für eine sehr vernünftige Idee.

In der Formel 1 sind damit nicht alle glücklich. Man hätte es lieber, eine Frau würde sich als Pilotin in der Königsklasse des Motorsports durchsetzen. Glauben Sie nicht daran?

Coulthard Es wird ja keiner Frau der Zugang in die Formel 1 verwehrt. Es ist aber auch eine Frage der Vermarktung. Ich glaube einfach, es würde für alle mehr bringen, wenn es einen separaten Wettstreit geben würde. Das ist gar nichts gegen Frauen. Es geht nicht darum, sie klein zu halten. Im Gegenteil.

Es gibt in Deutschland aktuell Bestrebungen, die Elektromobilität auszubauen. Hat die Formel-E für Sie eine Zukunft?

Coulthard Es ist der aktuelle Zeitgeist. Alles, was das Label „Umwelt“ hat, lässt sich besser verkaufen. Ich muss manchmal schmunzeln, wie sich Dinge ändern. Vor 30 Jahren haben Politiker in England noch dafür geworben, dass möglichst viele einen Diesel fahren sollten. Heute giltst du als Staatsfeind Nummer eins, wenn du mit so einem Modell unterwegs bist. Es sollte natürlich unser aller Bestreben sein, möglichst wenig Dreck zu machen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Projekte müssen auch wirtschaftlich sein. In diesem Bereich funktioniert aber vieles nur, weil Investoren immer wieder frisches Geld bereitstellen. Es ist eine Wette auf die Zukunft. Es ist klar, dass vieles, was momentan noch weit weg erscheint, schon bald unser tägliches Leben verändern wird.

Ist Deutschland für Sie ein Paradies?

Coulthard (lacht) Natürlich ist es großartig, ohne Tempolimit auf der Autobahn zu fahren. Aber ich fahre fast nie selbst, die meiste Zeit bin ich in Flugzeugen unterwegs.

Vor 18 Jahren haben Sie einen Flugzeugabsturz überlebt, bei dem die beiden Piloten ums Leben gekommen sind. Inwieweit hat das Ihren Blick aufs Leben verändert?

Coulthard Es hat mir vor Augen geführt, dass alles vergänglich ist. Es hat mein Leben verändert.

In Ihrer aktiven Zeit war Michael Schumacher einer Ihrer ärgsten Rivalen. Denken Sie manchmal an ihn?

Coulthard Manchmal? Ich vermisse Michael schon sehr. Es zeigt einem, wie schnell sich alles von einem Moment zum nächsten ändern kann. Er ist Ski gefahren und dann so ein tragischer Unfall. Ich würde zu gerne mit ihm an der Bar stehen und über alte Zeiten reden.

Trauen Sie Mick Schumacher, seinem Sohn, den Sprung in die Formel 1 zu?

Coulthard Er hat unglaubliches Talent und wird ganz bestimmt seinen Weg gehen. Und ja, ich traue ihm auch die Formel 1 zu.

Und wie sehen Sie die Entwicklung bei Ihrem eigenen Sohn?

Coulthard Zum Glück ist er noch nicht soweit, dass ich mir darüber ernsthaft Gedanken machen muss. Er fährt Kart und macht das ordentlich. Was daraus wird, weiß man jetzt noch nicht. Am Ende muss er selbst durch die Türen gehen.

Er trägt den Namen „Coulthard“. Das wird viele Türen für ihn öffnen.

Coulthard Stimmt. Das beschäftigt mich, weil ich ihm schon vermitteln möchte, dass man im Leben nichts geschenkt bekommt.

Sind Sie ein strenger Vater?

Coulthard Wenn ich merken würde, er hat nicht den Ehrgeiz, die Leidenschaft, das Talent, dann würde ich ihm das auch sagen. Ich bin immer ehrlich zu ihm.