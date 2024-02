Verstappen, Alonso oder ein Rookie? Das sind die Kandidaten für die Hamilton-Nachfolge bei Mercedes

Das Duo heizte Mercedes in der zweiten Saisonhälfte 2023 ein. Beide sind jung, superschnell - und jeweils lange an McLaren gebunden. Doch wie sagte schon Wolff am Freitag: „Ich habe in der Formel 1 schon viele schwarze Schwäne gesehen. Situationen können sich schnell ändern.“ So gesehen muss man wohl zumindest der Form halber auch den Namen Charles Leclerc (26/Monaco/Ferrari) spielen. Der hat zwar gerade erst verlängert, war aber auch schon auf dem Radar von Mercedes - und muss sich bei Ferrari bald mit dem erfolgreichsten Fahrer der Geschichte messen.