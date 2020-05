Red-Bull-Pilot Max Verstappen würde gut ins Schema der Scuderia passen. Er gilt als künftiger Weltmeister und war mit seinem aktuellen Team bereits nah dran. Sein Vertrag läuft bei Red Bull ebenfalls 2020 aus. Allerdings hat der Niederländer einem Engagement bei Ferrari quasi schon eine Absage erteilt, weil dort bereits Charles Leclerc die Nummer eins ist. „Ich denke nicht, dass man zwei potenzielle Nummer-1-Fahrer im gleichen Team haben sollte", hatte er dem niederländischen TV-Sender „Ziggo Sport“ gesagt.

Verstappen in Ferrari-Dress scheint also eher unwahrscheinlich. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass ein Sportler seine Meinung in Vertragssachen noch ändert.