Porträt Das ist Nico Hülkenberg

Und das kam schneller als erwartet: Beim vierten Rennen in Silverstone sprang Hülkenberg für den an Covid erkrankten Sergio Perez ein und kam an beiden Wochenenden in Großbritannien zum Einsatz. Vor allem seine schnelle Anpassung ans neue Auto beeindruckte so einige Fans und Verantwortliche. Der Spitzname „Hülkenback“ war geboren.