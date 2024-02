Fahrer bei Ferrari Das ist Formel-1-Pilot Charles Leclerc

2018 wurde er Stammfahrer bei Sauber in der Formel 1. In seinem vierten Rennen in Aserbaidschan holte er als Sechster seine ersten Punkte. Als erster monegassischer Fahrer seit Louis Chiron 1950. Am Saisonende wurde er mit 39 Zähler WM-13. Sein Teamkollege Marcus Ericsson aus Schweden holte nur derer neun.