Mexikaner darf bleiben Darum ist Red Bulls Entscheidung pro Perez falsch

Er performt einfach nicht. 2021 wechselte Sergio Perez zu Red Bull an die Seite von Max Verstappen. Doch seither zeichnete sich immer ein klareres Bild: Verstappen gewinnt in Imola, Perez fährt auf Rang acht. Verstappen wird Erster in Kanada, Perez dreht sich und schlägt in die Wand ein, Verstappen gewinnt in Barcelona, Perez landet auf Rang acht. Zuletzt in Belgien: Verstappen fährt von Startplatz elf auf vier, Perez fällt von zwei auf sieben zurück. Der Abstand in der Fahrerwertung wird immer größer, das Vertrauen in die Fähigkeiten des Mexikaners immer kleiner.