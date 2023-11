Reifen, Kälte, Streckencharakteristik Darum droht der Formel 1 in Las Vegas ein Chaosrennen

Die Charakteristik der Strecke erinnert dabei ein wenig an Baku in Aserbaidschan. Auch dort folgen viele harte Bremspunkte auf lange Geraden – die längste ist der „Strip“ mit 1,92 Kilometern Länge. Das Land des Feuers hat zwar auch schon immer wieder einen Langeweile-Grand-Prix hervorgebracht, allerdings auch riesiges Chaos. 17 Kurven gibt es insgesamt. So einige haben das Potenzial, den einen oder anderen Fehler zu provozieren. Das Profil erinnert ein wenig an das „Spiderschwein“ aus dem Simpsons-Film.