Formel 1 : Leclerc rast auf Monaco-Pole - Verstappen nur Vierter

Charles Leclerc hat sich bei seinem Heimrennen in Monaco erneut die Pole Position gesichert. Der 24 Jahre alte Ferrari-Pilot aus dem Fürstentum verwies am Samstag in der Formel-1-Qualifikation seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz. Der Spanier war 0,225 Sekunden langsamer. Max Verstappen, Vorjahressieger beim Großen Preis von Monaco, Weltmeister und WM-Spitzenreiter, kam im Red Bull auf den vierten Platz.