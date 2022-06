Monegasse ist zuversichtlich : Charles Leclerc hält am WM-Traum fest

Charles Leclerc hält am WM-Traum fest

Montreal/Köln Das Renn-Team von Red Bull hat einen sagenhaften Lauf und droht die Formel 1 zu einer One-Team-Show zu machen. Nur Ferrari-Star Charles Leclerc kann das noch verhindern.

Die Reise in eine möglichst erfreulichere Zukunft begann für Charles Leclerc nicht gerade ideal. Der Ferrari-Pilot postete bei Instagram ein Foto aus einer luxuriösen Flughafen-Lounge, die Beine ausgestreckt. „Die Woche damit beginnen, den Flug nach Montreal zu verpassen: Check“, kommentierte er. Letztlich wurde alles doch noch gut, Leclerc erreichte Kanada rechtzeitig und frohen Mutes – trotz zwei Ausfällen in den letzten drei Rennen.

„Ich will Weltmeister werden, und ich werde daran glauben, bis es mathematisch nicht mehr möglich ist“, sagte der Monegasse im Interview mit La Repubblica und versprach vor dem neunten Saisonrennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve (Sonntag, 20 Uhr/Sky): „Ich werde niemals aufgeben, das war schon immer meine Mentalität.“

Aufgeben ist sicherlich auch nicht angebracht, erst ein gutes Drittel der Rennen ist absolviert, und Leclercs sechs Pole Positions sind ein Wort. Allein: Punkte gibt es dafür nicht, und die braucht der 24-Jährige dringend. 80 Zähler verlor Leclerc in den letzten fünf Rennen auf den gleichaltrigen Weltmeister Max Verstappen . Dessen Red-Bull-Team hat die Standfestigkeitsprobleme vom Saisonbeginn offenkundig in den Griff bekommen – und gewinnt aufgrund der sich häufenden Ferrari-Defekte auch Rennen, die kaum zu gewinnen sind.

In Spanien und in Aserbaidschan wäre Leclerc laut Berechnungen der Scuderia zu deutlichen Siegen gefahren, ehe ihn jeweils ein Motorplatzer stoppte. Bei seinem Heimrennen raste der Monegasse zu Startplatz eins und führte das Rennen an, ehe sein Kommandostand eine Fehlentscheidung fällte und der erboste Chefpilot drei Plätze verlor.