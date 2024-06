Vor Beginn des dritten freien Trainings Brand in der Hospitality vom Formel-1-Team McLaren in Barcelona

Bei einem Brand in der Hospitality von McLaren haben mehrere Rettungskräfte eine Rauchvergiftung erlitten. Vor Beginn des dritten freien Trainings der Formel 1 beim Großen Preis von Spanien hatte es in dem Gebäude plötzlich eine starke Rauchentwicklung gegeben, Fahrer, Gäste und sämtliche Teammitglieder wurden rasch evakuiert. Die anrückende Feuerwehr bekämpfte den Brand in der Folge. Auch Sanitäter und Rettungswagen waren vor Ort.