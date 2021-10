Vettel verzockt sich : Bottas holt sich den Sieg in Istanbul vor Verstappen – Hamilton Fünfter

Istanbul Von der Pole zum Sieg: Der Finne Valtteri Bottas hat für Mercedes den nächsten Sieg eingefahren. Max Verstappen wurde Zweiter, während sein WM-Konkurrent Lewis Hamilton auf Rang fünf fuhr.

Am Start jedenfalls geschah wenig. Pole-Setter Bottas bog vor Verstappen in die erste Kurve ein, Hamilton kam bei schlechter Sicht zwar zügig an Vettel vorbei, hing anschließend aber sieben Runden hinter dem AlphaTauri des Japaners Yuki Tsunoda fest. Der Weltmeister arbeitete sich Platz um Platz nach vorne. Dann wartete in Perez ein fahrendes Hindernis.