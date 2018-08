Formel 1-Boss Chase Carey hofft auf Mick Schumacher

Köln Mick Schumacher will irgendwann in der Formel 1 starten. Einen prominenten Fürsprecher hat er schon.

Mick Schumacher hat auf seinem möglichen Weg in die Formel 1 einen namhaften Fürsprecher. "Das wäre natürlich eine großartige Story", sagte Formel-1-Boss Chase Carey der Bild am Sonntag: "Michaels Sohn Mick in der Formel 1 wäre speziell. Er würde die Herzen vieler Fans auf eine ganz einzigartige Weise berühren."

Mick Schumacher hatte am vergangenen Wochenende in Spa seinen ersten Sieg in der Formel 3 gefeiert. Aus seinen Zukunftsplänen macht der 19-Jährige keinen Hehl: "Ich möchte Formel-1-Weltmeister werden. Das will jeder Rennfahrer, denke ich."