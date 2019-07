Vertrag verlängert : Formel 1 bis mindestens Ende 2025 in Melbourne

Melbourne Die Formel 1 wird bis mindestens 2025 durch Melbourne fahren. Der Vertrag für den Grand Prix von Australien ist vorzeitig um zwei Jahre verlängert worden.

Die Formel 1 wird bis mindestens Ende 2025 in Melbourne Station machen. Wie die Geschäftsführung der Königsklasse des Motorsports am Donnerstag mitteilte, ist der neue Vertrag für den Grand Prix von Australien vor Kurzem in London unterzeichnet worden. Der ursprüngliche Kontrakt mit den Streckenbetreibern in Melbourne lief noch bis Ende 2023.