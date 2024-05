Ein Fahrer wackelt Bei diesem Team könnte Mick Schumacher Comeback-Chancen haben

Eine Ablösung des Piloten aus der eigenen Nachwuchsakademie scheint nicht mehr ausgeschlossen. Mittlerweile verdichten sich die Gerüchte, dass Andrea Kimi Antonelli schon bald das zweite Cockpit neben dem Thai-Briten Albon besetzen könnte. Der 17-jährige gilt als der „neue Verstappen“ und bewies bereits im Kartsport und in der Formel 4 seine Klasse. Die Formel 3 übersprang er und geht in dieser Saison bereits in der Formel 2 an den Start, der höchsten Nachwuchsklasse im Motorsport. Die nötigen Punkte für eine Superlizenz hat er bereits zusammen, allerdings ist er noch nicht alt genug: Am 25. August wird der Italiener 18 Jahre alt. Gerüchten zufolge wurde ein Antrag auf eine Sondergenehmigung für Antonellis Vorzeitige Formel-1-Zulassung eingereicht. Da Mercedes bis zum Ende der Saison nicht auf Antonelli angewiesen ist, wird Williams hinter dem Antrag vermutet. Sowohl Mercedes als auch Williams-Teamchef James Vowels streiten die Gerüchte aber bisher ab.