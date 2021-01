Laut Medienbericht : Formel-1-Auftakt in Melbourne und China offenbar abgesagt

Köln Der Formel-1-Auftakt in der zweiten März-Hälfte fällt offenbar erneut der Corona-Pandemie zum Opfer. Laut Medienberichten wurden die Rennen in Melbourne und China abgesagt.

Mick Schumacher muss wohl noch etwas länger auf sein Debüt in der Formel 1 warten. Der Saisonauftakt am 21. März in Australien fällt offenbar ebenso der Corona-Pandemie zum Opfer wie das dritte Rennen am 11. April in China. Dies vermeldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Berufung auf interne Quellen. Beide Läufe sollen in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden.