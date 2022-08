Kostspieliges Engagement : Audi steigt zur Saison 2026 in die Formel 1 ein

Spa-Francorchamps Die Formel 1 bekommt Zuwachs. Nach quälenden Verhandlungsrunden ist Autobauer Audi ab 2026 in der Motorsport-Königsklasse dabei. Das Engagement ist kostspielig. Was erhofft sich die Volkswagen-Tochter davon?

Audi wagt den Sprung in die Formel 1. Die Volkswagen-Tochter bekannte sich am Freitag offiziell zu einem Engagement in der Rennserie von 2026 an. „Ich bin sehr erfreut, hier zu sein für diesen wirklich sehr speziellen Moment“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann während einer Pressekonferenz vor dem Grand Prix im belgischen Spa-Francorchamps zusammen mit den Bossen der Rennserie: „Wir werden 2026 in der Formel 1 fahren.“ In weniger als vier Jahren werde Audi auf dem Grid stehen, das sei gar nicht so lang, sagte Duesmann.