Zukunft in der Formel 1 weiter unklar : Audi-Einstieg bringt Mick Schumacher neue Option

Mexiko-Stadt Mick Schumachers Zukunft bei Haas ist fraglich. Durch den Einstieg von Audi bei Sauber bietet sich dem 23-Jährigen mittelfristig aber eine neue Option in der Formel 1.

All das ist jedoch Zukunftsmusik. Was zählt, ist die Gegenwart - und in dieser will Schumacher einen (vorübergehenden) Abschied aus der Formel 1 vermeiden. Im Autodromo Hermanos Rodriguez, in dem die Höhenluft das Fahrverhalten der Boliden beeinträchtigt und damit zur Schwierigkeit wird, hat Schumacher 71 Runden Zeit sich zu beweisen. „Das Team weiß, was ich kann“, sagte er zuletzt kämpferisch nach dem Großen Preis der USA in Austin.