Formel 1 - Arzt von Niki Lauda ist nach Lungentransplantation zufrieden

Wien Der Horrorunfall von Niki Lauda auf dem Nürburgring liegt mehr als 40 Jahre zurück. Damals ging sein Auto in Flammen auf. Mit schweren Verbrennungen überlebte er den Unfall. Bis heute leidet er unter den Spätfolgen, die jetzt auch die Transplantation nötig machten.

Formel-1-Legende Niki Lauda hat sich in Wien überraschend einer Lungentransplantation unterziehen müssen. Das Allgemeine Krankenhaus in Wien berichtete über die Operation. Laudas behandelnder Arzt Walter Klepetko hat sich am Freitag zuversichtlich zu dessen Genesung geäußert. „Es ist momentan alles in einem sehr guten Verlauf und wir sind sehr zufrieden“, sagte der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie am Allgemeinen Krankenhaus in Wien in einer Sendung des ORF.