„Unsere Arbeit wird zügig weitergehen“ Andretti-Team wehrt sich nach Formel-1-Absage

Nach der klaren Absage an einen Einstieg in die Formel 1 hat das Team Andretti Cadillac sein Unverständnis über die Verantwortlichen der Motorsport-Königsklasse geäußert. Den Inhalten, die das Formel-1-Management mitgeteilt habe, widerspreche Andretti Cadillac entschieden, hieß es in einer Mitteilung: „Wir sind stolz auf den deutlichen Fortschritt, den wir bereits in der Entwicklung eines hoch wettbewerbsfähigen Autos und einer Power Unit mit einem erfahrenen Team dahinter gemacht haben und unsere Arbeit wird zügig weitergehen.“