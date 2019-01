Traditionsreicher Formel-1-Rennnstall: Andreas Seidl wird neuer Teamchef bei McLaren

Woking Andreas Seidl (43) wird neuer Teamchef beim Formel-1-Traditionsrennstall McLaren. Dies gab das Team aus dem britischen Woking am Donnerstag bekannt. Seidl werde "im Verlauf von 2019" seine Tätigkeit aufnehmen.

Der ehemalige Chef des Porsche-Engagements in der Langstrecken-Weltmeisterschaft trägt offiziell den Titel Managing Director. Von 2000 bis 2009 arbeitete er bereits als Head of Track Operations in der Formel 1 für BMW Motorsport beziehungsweise BMW Sauber. Seidl berichtet in seiner neuen Rolle direkt an McLaren-Direktor Zak Brown, der für alle Aspekte des Formel-1-Rennprogramms des Teams verantwortlich ist.