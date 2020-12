Ende einer TV-Ära : Letztes Formel-1-Rennen bei RTL

Berlin Scheiden tut weh. Nach drei Jahrzehnten steigt RTL aus Kostengründen aus der Formel 1 aus. Ein Rückblick auf eine Fernseh-Epoche, die am Sonntag mit der letzten Übertragung endet.

Kai Ebel wird den Fahrern am Sonntag nicht mit bunten Klamotten und Mikrofon in der Boxengasse auflauern. Der für seine extravaganten Mode-Geschmack bekannte TV-Journalist wird stattdessen wegen der Corona-Pandemie im RTL-Studio in Köln sitzen. So schmerzt der erzwungene Abschied, das Ende einer ganz besonderen TV-Ära doppelt. „Ich fahre ins Studio, schaue das Rennen zusammen mit den Kollegen und hoffe auf eine schöne Abschlussquote“, sagte Ebel der Deutsche Presse-Agentur.